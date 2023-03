31 marzo e 1 aprile, nuova Direzione nazionale di Meritocrazia Italia

Si terrà a Roma, nei giorni 31 marzo e 1 aprile, presso il Centro Convegni Palazzetto delle Carte geografiche, la prossima direzione nazionale di Meritocrazia Italia.

Dopo il successo della campagna adesioni, che ha fatto registrare 10.000 iscritti, la dirigenza si incontra per dare ancora migliore struttura al proprio ambizioso progetto, far diventare il cittadino comune elemento portante della gestione del Governo del Paese.

La mission del Movimento resta ferma. In un momento storico cruciale per la ripresa, si rende però necessario discutere delle efficaci modalità nell’azione pubblica ridefinendo le linee organizzative interne del Movimento, anche attraverso il coinvolgimento delle forze istituzionali e della politica.

Regna la convinzione che la politica sia altro rispetto ai cittadini e debba essere affidata a un’entità autarchica, estranea alla normalità delle difficoltà di tutti i giorni. È vero che lo Stato ha una grandissima responsabilità, alla quale non sempre adempie come dovrebbe, quella di farsi portavoce dei valori fondamentali e di darvi attuazione in ogni ambito, dalla formazione, alla gestione economica, all’attenzione per le fragilità e i bisogni. Ma lo stesso impegno spetta anche ai cittadini.

La mancanza di propensione al cambiamento e di visione, l’incapacità di definire, anche involontaria dovuta ad un accanimento mediatico nei sondaggi, per definire il gradimento delle forze politiche, il giusto piano delle priorità e la mancanza di assunzione di responsabilità e senso civico, indeboliscono lo Stato, a svantaggio di tutti. Ogni incontro di Meritocrazia vuol essere un atto di confronto, attraverso una sana reazione, per restituire al cittadino il proprio ruolo di cittadinanza attiva. Dimostrando che vivere proficuamente la politica è un obiettivo possibile ed a disposizione di tutti, fuoriuscendo dall’ambizione personale. Meritocrazia Italia punta a creare una cittadinanza consapevole, che sappia interpretare al meglio la collaborazione necessaria tra Stato e cittadino.