Con il decollo della campagna vaccinale, gli italiani contano sempre di più sulla scienza per tornare alla vita di sempre, spianando così la strada per la ripresa del Paese. Stando allo State of Science Index di 3M sono infatti ben 9 su 10 i nostri connazionali che si fidano della scienza e che ritengono che, proprio grazie ad essa, il 2021 possa essere un anno migliore rispetto al precedente.