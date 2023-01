4 Ore Per Vendere: il nuovo Bestseller di Giacomo Bruno su come chiudere vendite ad alto profitto

Milano, 31.01.2023 – Vendere prodotti e servizi ad altissimo costo può sembrare qualcosa di impossibile per molti imprenditori. Per vendere con costanza prodotti ad alto profitto nel mercato di oggi, bisogna relazionarsi con una persona per almeno 4 ore effettive e costruire un sistema di business basato su 8 punti di contatto. È questa la rivoluzionaria scoperta fatta dall’editore romano, nonché presidente della casa editrice Bruno Editore, Giacomo Bruno.

Per tutti quegli imprenditori e liberi professionisti che sono alla ricerca di un sistema di vendita diretta capace di generare alti profitti in un arco di tempo relativamente ridotto, esce oggi il libro “4 ORE PER VENDERE. Il Sistema per Chiudere Vendite ad Alto Profitto e Creare Relazioni Profonde con i Tuoi Clienti Regalando Contenuti e Tecniche di Elevato Valore” (edito da Bruno Editore). Al suo interno il massimo esperto di editoria online Giacomo Bruno, condivide per la prima volta l’esatto sistema in 8 punti per vendere prodotti e servizi di grande valore partendo da zero.

“Oggi i consumatori si sono evoluti e prima di acquistare qualsiasi cosa cercano informazioni. Non è un caso se la causa numero uno per cui le vendite falliscono è la troppa fretta di vendere. Questo vale ancor di più quando si cerca di proporre prodotti e servizi ad alto costo” spiega Giacomo Bruno. “Prima di acquistare qualcosa del genere, una persona deve arrivare ad essere pienamente consapevole del suo problema, della miglior soluzione per le sue esigenze, delle varie opzioni a sua disposizione e del tuo specifico prodotto. In altre parole, deve essere formato alla vendita”.

Secondo Bruno, per creare un business da 1.000.000€ o multipli, l’obiettivo finale deve essere quello di vendere prodotti e servizi ad alto profitto. Come ci tiene a precisare lo stesso presidente della Bruno Editore, risulta più semplice vendere 100 prodotti da 10.000€ che 100.000 prodotti da 10€. Per farlo, bisogna partire dal primo punto di contatto con i potenziali clienti: la pubblicità.

L’editore incalza spiegando che ad oggi Facebook, nella stragrande maggioranza dei casi, è la piattaforma migliore a cui affidarsi perché permette di raggiungere milioni di potenziali clienti e di formarli partendo da zero. Il concetto fondamentale su cui pone particolare attenzione è che, per creare un annuncio efficace che funzioni e converta, è necessario testare diverse creatività grafiche e seguire l’esatto schema di marketing in 8 punti che va descrivendo all’interno del suo libro e che si basa sul book funnel.

“Il funnel è un sistema di marketing a imbuto che fa entrare i tuoi clienti nei tuoi canali attraverso prodotti gratuiti o poco costosi, per poi offrirgli contenuti di valore così da formarli a offerte di importi più elevati. Il libro, ad esempio, è lo strumento più efficace per sviluppare un funnel che crei una relazione con i clienti. Al contrario, i funnel troppo brevi basati solo su webinar, sequenze video o prodotti iniziali di scarso valore, non funzionano più” conclude Giacomo Bruno. “Il bello del libro è che ti da l’opportunità di creare una relazione profonda con una persona per almeno 90 minuti. Scrivere un libro ti posiziona sul mercato come esperto di settore, ti distingue dalla massa e ti permette di sviluppare con autorevolezza il tuo brand, oltre ovviamente a farti finire sui giornali così da massimizzare la tua visibilità mediatica. In un mondo in cui la soglia di attenzione è più bassa che mai, è necessario quindi stupire una persona non appena la incroci. Motivo per il quale il libro è il biglietto da visita più potente che tu possa dare anche su Google”.

Il libro è disponibile in anteprima a questo indirizzo: https://www.4ore.it

***

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it