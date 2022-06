5 consigli per migliorare il proprio accento in lingua inglese

In collaborazione con MosaLingua



Migliorare il proprio accento in inglese è il desiderio di tutti coloro che stanno imparando la lingua ma si sentono ancora a disagio all’idea di parlare con degli stranieri per paura di essere presi in giro per l’accento italiano.

Avere un accento non rappresenta un problema, soprattutto all’inizio del proprio apprendimento, però, man mano che il nostro livello linguistico migliora è bene migliorare anche l’accento, in modo da riuscire ad esprimersi con scioltezza. E bisogna distinguere tra pronuncia e accento: in generale avere un po’ di accento va benissimo, ma bisognerebbe apprendere la pronuncia corretta sin dall’inizio per essere sicuri che gli altri ci capiranno. Ci sono diversi modi per migliorare la propria pronuncia in inglese, ecco qui 5 consigli per farlo rapidamente e in modo efficace:

Consiglio nr. 1 guardare film e serie TV in lingua originale

Il modo migliore per migliorare il proprio accento in inglese, e in qualunque altra lingua, è sicuramente quello di esporsi il più possibile alla lingua, quindi guardare film e serie TV in versione originale è un ottimo modo per capire diversi aspetti: la pronuncia, l’intonazione, il ritmo - tutti elementi essenziali per migliorare nella produzione orale.

All’inizio è meglio guardare film e serie TV già visti in italiano, per concentrarsi meglio sul lessico e sulla pronuncia delle parole, anziché sulla storia raccontata. Se i sottotitoli sono utili per la comprensione, non lo sono invece per la pronuncia, soprattutto in inglese, lingua in cui non si legge come si scrive. Quindi, in caso di film visti precedentemente, non serve utilizzare i sottotitoli.

Consiglio nr 2: cercare la pronuncia delle parole che non si conoscono

Quando si impara una lingua solitamente ci si espone a diversi tipi di risorse. Quelle viste finora ci permettono di migliorare il nostro accento direttamente, ovvero sentendo la pronuncia. Tuttavia può capitare di leggere un libro o un articolo e di non conoscere né il significato né la pronuncia di una parola.

Il modo migliore per scoprirli entrambi è utilizzare un dizionario online, poiché insieme alla traduzione del termine in italiano spesso propone anche la pronuncia, o più pronunce, della parola stessa. È un ottimo metodo per memorizzare parole nuove correttamente.

Consiglio nr 3: ascoltare podcast e video in lingua

Per migliorare il proprio accento, bisogna esporsi alla lingua quanto più possibile. Ascoltare risorse in inglese è quindi fondamentale, per farlo si possono utilizzare diversi momenti della giornata: il tragitto in autobus o treno per andare al lavoro, l’attesa dal dentista, l’allenamento in palestra, quando si cucina.

Ci sono podcast e video su qualsiasi argomento, dalla politica all’hobbistica, dalla cinematografia agli sport, quindi non devono essere necessariamente relativi all’apprendimento linguistico. Anzi, avere delle passioni e ascoltare podcast e video su quei temi permetterà in men che non si dica di parlarne esprimendosi come un vero madrelingua.

Consiglio nr. 4: trovare un partner per lo scambio linguistico

Ci sono diverse piattaforme online che permettono di trovare un partner per uno scambio linguistico: una persona di madrelingua diversa con cui poter parlare del più e del meno o di argomenti specifici e migliorare la produzione orale e, di conseguenza, anche l’accento.

Avere un partner online ci evita anche l’imbarazzo di parlare faccia a faccia con una persona che non necessariamente parla la nostra lingua e permette di correggersi a vicenda.

Consiglio nr. 5: praticare, praticare e ancora praticare

Eh sì, non c’è miglior modo per migliorare il proprio accento in inglese che praticare quanto più possibile la lingua. La pratica è fondamentale per esercitare qualsiasi apprendimento e competenza acquisita, quindi non si deve aver paura di mettersi in gioco e parlare in qualsiasi occasione.

Capiterà di sbagliare, di far nascere qualche sorriso per una pronuncia non perfetta, ma è proprio così che si impara e soprattutto ci si ricorda quanto imparato!