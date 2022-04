Settantamila biglietti messi a disposizione da 33 Paesi europei per celebrare i 50 anni dell'Interrail. Chi è nato tra il 1 luglio 2003 e il 30 giugno 2004 potrà infatti viaggiare gratis in treno per l'Europa per un tour da 1 a 30 giorni tra luglio 2022 e giugno 2023. Domande entro il 21 aprile.