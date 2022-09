Lucca, 22 settembre 2022. 55.000 grazie, uno per ognuna delle persone che ha scelto di essere con noi nella giornata di sabato. Un piccolo, grande risultato che ci emoziona molto: per la fiducia e l'affetto che sentiamo dai nostri visitatori, e perché negli ultimi due anni avevamo un po’ dimenticato l’ebbrezza dei grandi numeri in presenza. Non vediamo l’ora di poter vivere insieme Lucca Comics Games 2022!

Quest’anno si torna ai tradizionali 5 giorni: invitiamo tutti a non perdere l’occasione di acquistare un biglietto anche per le altre giornate, in ogni momento ci saranno ospiti, incontri, occasioni uniche.

Il 29 settembre, alle ore 11, l'appuntamento è con il nostro evento di presentazione a Lucca, fruibile anche in live streaming, in cui sveleremo altre grandi novità del programma e daremo informazioni organizzative, tra le quali eventuali revisioni del numero massimo di biglietti, sempre nel rispetto delle normative vigenti.