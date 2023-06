55°edizione di Cosmoprof dal 21 al 24 marzo a Bologna

Si svolgerà da giovedì 21 a domenica 24 marzo 2024 la 55° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, la manifestazione di riferimento per aziende e operatori dell’industria cosmetica mondiale. Tutti i saloni saranno aperti in contemporanea da giovedì 21 marzo: Cosmopack, dedicato alla supply chain, e Cosmo Perfumery & Cosmetics, salone che ospita aziende ed operatori retail per il comparto Profumeria e Cosmesi, saranno operativi per tre giorni fino a sabato 23 marzo, mentre il canale professionale di Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon avrà durata di quattro giorni e chiuderà domenica 24 marzo. Le iniziative e i progetti di Cosmoprof Worldwide Bologna 2024 saranno adeguati alle nuove date di apertura, con un ricco calendario di eventi dedicati ad espositori e visitatori, fino alla serata di domenica.

"Con la nuova calendarizzazione vogliamo andare incontro alle nuove esigenze del mercato, seguendo le modalità di business e i flussi di attività degli operatori", sottolinea Gianpiero Calzolari, il presidente di BolognaFiere. "Cosmoprof Worldwide Bologna è l’evento di riferimento mondiale per l’intera industria cosmetica, ed è quindi nostro interesse sostenere questo comparto, monitorando le trasformazioni in atto, in Italia e a livello internazionale, per continuare a supportare le aziende e gli addetti ai lavori da tutto il mondo che da 55 anni seguono Cosmoprof come appuntamento strategico per la loro attività".

"La revisione delle date della prossima edizione è la naturale conseguenza del dialogo costante con i nostri espositori e operatori, ed è una scelta volta a favorire ulteriormente il B2B in fiera", spiega Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. "Il mercato evidenzia infatti che non sono solo gli stakeholder internazionali ad aver modificato l’approccio di visita alle fiere, con una ottimizzazione della presenza sui giorni feriali, ma anche gli addetti ai lavori italiani e gli operatori professionali chiedono di anticipare il momento di business e di relazione commerciale con fornitori e partner alle giornate di giovedì e venerdì. L’apertura contemporanea di tutti i saloni risponde alla necessità di seguire le nuove logiche di mercato e le richieste degli operatori. La scelta di aprire tutti i saloni fin dal giovedì faciliterà i titolari di centri estetici e saloni interessati anche alle novità del mondo retail e del private label. Il nostro obiettivo è ottimizzare la presenza degli addetti ai lavori su tutte le giornate della manifestazione, con flussi più rappresentativi di tutte le tipologie di utenti".

"Il mondo della cosmesi è in continua evoluzione, tanto nella sua offerta sempre più innovativa e performante per rispondere alle esigenze del consumatore, quanto nelle modalità distributive che superano e rivedono le consuete formule", commenta Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia. "Cosmoprof si dimostra ancora una volta un format fieristico di eccellenza che sa interpretare gli sviluppi del settore e guardare al suo futuro. Come storico partner della manifestazione e voce dell’industria cosmetica nazionale, condividiamo la nuova calendarizzazione che ci accompagnerà dal prossimo anno per la kermesse bolognese; una scelta in linea con le esigenze di molti imprenditori, come abbiamo avuto modo di rilevare intervistando alcune aziende dei canali professionali che ritengono questa novità strategica e con ricadute positive per il proprio business".

La nuova campagna Cosmoprof 2024 – 2025: Con la comunicazione delle nuove date, Cosmoprof Worldwide Bologna lancia anche la campagna Unfiltered beauty / Natural beauty per le edizioni 2024 e 2025 degli eventi del network internazionale Cosmoprof. La nuova immagine, realizzata da Heads Collective, interpreta la tendenza a utilizzare filtri sempre più evoluti a disposizione su smartphone e social media. Cosmoprof riporta l’attenzione sulla bellezza naturale, curata ma non filtrata, aprendo uno squarcio nel diaframma che ci separa dalla realtà, rappresentato idealmente e metaforicamente da una lastra di plexiglass colorata. La luce e la fotografia di Giulio Rustichelli attraversano il filtro colorato per indagare con semplicità le espressioni, senza nascondere niente: efelidi, piccole macchie, nei, così come la trama della pelle, emergono con una precisone e un dettaglio estremamente scrupoloso. La bellezza o è naturale oppure semplicemente non è, questo sembrano dire le immagini, e la verità si scopre solo se riusciamo a liberarci dei filtri e dei pregiudizi per arrivare all’essenza della realtà che ci circonda, e anche di noi stessi.