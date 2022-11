5G, Bisio (Vodafone): 'Partiti bene in Italia ora abbiamo perso velocità'

"Eravamo partiti molto bene in Italia poi abbiamo perso smalto e velocità sul 5G . Lo smalto iniziale si è un po' perso perché il settore fatica dati gli enormi investimenti richiesti: in generale oggi l'Europa segna un pesantissimo ritardo rispetto agli Stati Uniti e alla Cina". Ad affermarlo l'amministratore delegato di Vodafone Italia Aldo Bisio intervenendo a 5G Italy organizzato dal Cnit. A giudizio di Bisio sarebbe opportuno "intervenire sulla struttura del settore, bisogna permettere una fase di consolidamento che è garanzia di sostenibilità nel tempo; un secondo passo è affrontare la distorsione profonda per cui tutti gli investimenti che dobbiamo fare non vanno a beneficio delle società di telecomunicazioni" e anche questo incide sulla sostenibilità del comparto.

Quanto al tavolo annunciato dal governo per approfondire le tematiche legate alla rete del futuro "se saremo invitati a questo tavolo - risponde Bisio - parteciperemo certamente; abbiamo sempre manifestato disponibilità a poter portare contributi e idee. Noi ci siamo affinché questa nuova fase delle tlc in Italia sulla rete fissa possa dispiegarsi il prima possibile", conclude.