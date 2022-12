5G, Ghiglia (Privacy): 'Impatterà su vita persone, proteggere dati'

"Siamo consapevoli che la diffusione del 5G costituirà un fattore determinante per lo sviluppo dei servizi digitali inaugurando una nuova era di interconnessione e di internet of things e ipercollegando la nostra vita attraverso i nostri device", ma questo passaggio certamente positivo deve essere accompagnato da una "legislazione in grado di proteggere la mente umana; passare da un habeas corpus a un habeas mente". Lo afferma Agostino Ghiglia componente del Garante della privacy intervenendo all'evento 5G Italy, 'verso le tlc del futuro', promosso dal Cnit.

Ghiglia in un video-messaggio premette che "la velocizzazione nel trasferimento di dati sono forieri di progresso e di una migliore connessione e per tante professioni apporterà dei miglioramenti".

Tuttavia "per altro verso è una tecnologia estremamente impattante sulla vita quotidiana e metterà oggettivamente a rischio la produzione dei dati personali e di conseguenza la dignità e libertà delle persone; il futuro pero' non si teme ma si accompagna" sottolinea auspicando l'inserimento di materie quali l'educazione civica digitale nelle scuole. (segue)