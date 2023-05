7 For All Mankind lancia capsule denim by Anna Dello Russo

Si chiama '7 For All Mankind by Anna Dello Russo' la capsule collection realizzata dal marchio di denim premium 7 For All Mankind e Anna Dello per celebrare l’energia del glamour. L'icona della moda e stylist italiana ha collaborato con il brand di origine americana per creare una limited edition di abiti caratterizzati da dettagli cut-out e impreziositi da cristalli Swarovski. "Siamo onorati di lavorare con Anna Dello Russo per questa capsule collection - afferma Francesca Toninato, ceo globale di 7 For All Mankind -. È incredibilmente talentuosa, piena di idee e con un'energia contagiosa. Il nostro universo creativo così fortemente connesso al premium denim, ha ricevuto un rework inedito grazie all'innato gusto per il glamour di Anna. Il suo tocco ha saputo dare nuovo valore ai nostri capi, aggiungendo dettagli provenienti dal mondo dell’haute couture. Siamo molto orgogliosi di lanciare questa dirompente collaborazione".

I capi principali della collezione includono una giacca cropped in denim, un abito bodye una tuta ispirata agli anni '70, oltre ai modelli jeans Hw Slim Kick in denim di cotone degradabile al 100% dalla silhouette a vita alta e corta alla caviglia, e ai boot cut morbidi firmati 7 For All Mankind, tutti impreziositi da cristalli Swarovski e pensati per brillare dopo il tramonto. Altri modelli di spicco della collezione sono la camicia impreziosita di cristalli, e i classici pantaloncini in denim da abbinare alla canottiera bianca. Lo spirito della partnership è raccolto in una campagna realizzata grazie all’estro creativo di Luigi & Iango, che ritraggono la modella Stella Maxwell, sotto la direzione di Anna Dello Russo, direttore creativo e stylist.

"Denim e cristalli si intersecano in un cerchio - racconta Anna Dello Russo -. Questa è l'idea che ho avuto per la capsule collection disegnata con 7 For All Mankind: il cerchio si ripete perforando il tessuto denim e impreziosendolo di cristalli Swarovski. Abbiamo unito i 20 anni di esperienza nel denim di 7 For All Mankind con il mio tocco glamour per creare qualcosa di veramente speciale". La collezione sarà disponibile online, oltre che in negozi selezionati e rivenditori premium, a partire da oggi.