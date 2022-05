730 precompilato 2022, dichiarazione redditi: date da segnare

E' tempo di dichiarazione dei redditi. A partire da lunedì 23 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate metterà infatti a disposizione il 730 precompilato. Tuttavia, fino al 30 maggio si potrà soltanto visualizzare la propria dichiarazione precompilata. Dal 31 maggio invece sarà possibile accedere al 730 precompilato (con Spid, Carta nazionale dei servizi oppure Carta d’identità elettronica), e procedere con:

- la modifica dei dati;

- l’integrazione delle informazioni;

- l’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Si può anche decidere di accettare il modello 730 precompilato e trasmetterlo alle Entrate senza effettuare modifiche.

Il calendario della dichiarazione dei redditi ha altre quattro date importanti da segnare in rosso. Per quanto riguarda il mese di giugno, dal 6 è possibile inviare il modello Redditi correttivo per correggere o sostituire il modello 730 o il modello Redditi già inviato. Entro il 20 giugno, invece, si può provvedere all’annullamento del 730 inviato (ma attenzione, perché si può fare una volta sola).

Infine, le altre due date segnano il termine ultimo per inviare la dichiarazione dei redditi. Come spiega Money.it, entro la scadenza del 30 settembre va trasmesso il modello 730, mentre il modello Redditi deve essere inviato entro il 30 novembre.