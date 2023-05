730 precompilato e Redditi, da oggi online: istruzioni e novità

Pronti i modelli per le persone fisiche

Disponibile da oggi pomeriggio sul sito dell'Agenzia delle Entrate o i modelli 730 e Redditi precompilati. È il nono anno in cui il Fisco predispone la dichiarazione delle persone fisiche, che si avvia a registrare un nuovo record di detrazioni. Tra le novità si prevede che le persone di fiducia, come i familiari, potranno essere delegate direttamente online o in videochiamata a gestire il modello. I contribuenti che trasmettono il 730 con il fai-da-te sono passati da 1,4 milioni nel 2015 a 4 milioni l’anno scorso. Il 23,6% ha accettato il modello così com’era; gli altri hanno fatto modifiche o integrazioni.