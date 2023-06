76° Festival di Cannes: due settimane di eventi firmati Campari

MILANO, 31 maggio 2023 /PRNewswire/ -- In qualità di partner ufficiale della 76ª edizione del Festival di Cannes, Campari ha ispirato una serie di eventi che hanno celebrato le indimenticabili creazioni tanto della mixology quanto dell'industria cinematografica.

La Campari Lounge all'interno del Palais des Festivals è stata il centro di ogni attività, ospitando i cast del film La Chimera, oltre a una registrazione podcast dal vivo con la star di Firebrand, Alicia Vikander; il tutto sullo sfondo del Red Carpet e della Croisette, entrambi visibili dalla Lounge. L'iconica presenza di Campari, con il suo inconfondibile colore rosso, si è fatta sentire anche sulla Croisette di Cannes, con eventi che si sono svolti sulla spiaggia del Palais de Stephanie, sulla spiaggia di Barrière e all'Hotel Martinez, compreso l'after party per il film in concorso Black Flies.

Gli eventi ospitati da Campari hanno dato vita a ciò che i cocktail Campari e il Cinema hanno in comune: l'iconicità, che contribuisce a rendere le esperienze memorabili, oltre ogni aspettativa.

DUE SETTIMANE DI EVENTI INDIMENTICABILI

Oltre a ospitare eventi in partnership, il momento di maggior importanza per Campari durante il Festival è stato il Discover Red, una serata curata dall'iconico marchio di aperitivi italiano per far assaporare agli ospiti le indimenticabili creazioni dello chef due stelle Michelin, Christian Sinicropi, e del Head Bartender di Camparino in Galleria, Tommaso Cecca. La serata è iniziata con un aperitivo a cui ha partecipato anche Charles Melton, star di May December e la leggenda del cinema Luke Evans, seguito da un'esperienza di cocktail pairing curata da Christian e Tommaso.

Ma nessun evento stellato sarebbe completo senza il content creator e habitué del Red Carpet Cole Walliser, meglio conosciuto per i suoi GLAMbot video in slow-motion di talent agli eventi e che per l'occasione ha immortalato gli ospiti di Discover Red, tra cui anche Alessandra Ambrosio.

Per tutta la durata del Festival, la Campari Lounge e la spiaggia del Palais de Stephanie hanno fatto da cornice agli after party più indimenticabili di questa edizione del Festival di Cannes, come quello per Hypnotic a cui hanno partecipato il regista Robert Rodriguez e l'attore William Fichtner. Sulla spiaggia, Campari ha accolto il cast di Black Flies, tra cui Tye Sheridan e il regista Jean-Stéphane Sauvaire, con una serata che ha celebrato il successo della Première. Inoltre, Campari ha anche organizzato un aperitivo nella Lounge con il cast di La Chimera, tra cui Isabella Rossellini, seguito da un after party sulla spiaggia del Palais de Stephanie.

In diretta dalla Campari Lounge, The Hollywood Reporter ha registrato una puntata speciale del suo podcast di punta Awards Chatter, sponsorizzata da Campari, con un'intervista a tu per tu con Alicia Vikander e l'Executive Editor of Awards di THR, Scott Feinberg.

Campari è stato anche sponsor del Variety Golden Globes Party, che ha ospitato le star, i creator e dirigenti più influenti. Tra gli ospiti anche Cate Blanchett, Charles Melton, Tye Sheridan e Shaunette Renée Wilson; i partecipanti hanno potuto gustare una selezione dei cocktail più iconici al mondo, realizzati da un bar Campari.

Campari ha ospitato ancora una volta Breaking Through The Lens (BTTL), un'organizzazione che si batte per un'industria cinematografica più equa, mettendo in contatto registi appartenenti a minoranze etniche con i finanziatori. Dopo la prima collaborazione di successo al Festival di Cannes nel 2022, quest'anno l'iniziativa ha ospitato un panel mediatico moderato dalla famosa Wendy Mitchell, con protagonisti del settore.

Durante una serata dedicata a celebrare la Creatività e la Passione, Campari ha riunito sei dei migliori bartender del mondo per CAMPARI: Celebrating Unforgettable Creations. Ogni bartender ha ideato il proprio cocktail unico, servito da Camparino in Galleria, e protagonista di ognuno sono stati il glamour della Croisette di Cannes, l'essenza del più prestigioso festival cinematografico mondiale e la magia del cinema, il tutto sostenuto dall'iconico aperitivo italiano.

Julka Villa, responsabile marketing globale del Gruppo Campari, ha commentato: "Guardando a queste ultime due settimana, penso sia incredibile la quantità di eventi cui abbiamo preso parte: dall'ospitare i talenti della A-List nella nostra Campari Lounge alla sponsorizzazione di eventi glamour sulla Croisette, fino a innalzare gli iconici cocktail Campari e l'eccezionale servizio di Camparino in Galleria e, naturalmente, ospitare la nostra indimenticabile serata all'Hotel Martinez. Durante ogni evento, il nostro obiettivo è stato quello di ispirare e immergere gli ospiti nel mondo del cinema, attraverso la lente rossa di Campari, e al livello di aspettative che ci si aspetta sia da Campari che dal Festival di Cannes. Ora, non vediamo l'ora che arrivi il prossimo anno!".

