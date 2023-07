777 HYPERCAR, preview per il pubblico in occasione del MIMO

Un’anteprima mozzafiato quella per pubblico e stampa che al MIMO, dal 16 al 18 giugno, vedranno 777 hypercar all’Autodromo Nazionale Monza.

777 hypercar nasce da un’idea dell’imprenditore Andrea Levy ed è una hypercar per uso solo pista dalle altissime prestazioni che sarà prodotta in edizione limitata in soli 7 esemplari.

Il motore è un V8 aspirato, 4.500 cc di cilindrata, che sviluppa 730 cv a 9.000 giri, alimentato da carburanti sintetici.

La 777 hypercar è ingegnerizzato by Dallara alimentato da Gibson e disegnato da Umberto Palermo Design

La hypercar pesa solo 2.100 Kg e raggiunge una velocità massima di 370 Km/h per un peso limitato di soli 900 Kg. L'accelerazione laterale è mostruosa e raggiunge livelli dai 3,5 ai 4 G.