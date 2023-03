8 marzo: Atena Donna lo celebra nelle case circondariali femminili Pozzuoli e Civitavecchia

Atena Donna sarà presente con un doppio appuntamento nelle case circondariali femminili di Pozzuoli e Civitavecchia in occasione della Festa della Donna del prossimo 8 marzo. Il percorso di Atena Together, iniziativa della presidente di Atena Donna Carla Vittoria Maira, prosegue infatti con incontri sulla prevenzione e screening per le donne ristrette.

Grazie alla disponibilità di Patrizia Bravetti, che dirige la Casa Circondariale di Civitavecchia, si terrà proprio l’8 marzo una mostra delle opere dell’artista Vincenzo Galluzzo, autore televisivo e scrittore. The Cage è il titolo della mostra e le sue opere fanno riflettere sulle gabbie mentali e fisiche. Le variopinte cromie sono attraversate da una serie di griglie che percorrono lo spazio ed evocano una sensazione di armonia, rappresentando la vita, la speranza, le emozioni, le aspettative di tutti coloro che sono nella “gabbia”. Nelle tele, nate nel periodo della pandemia, troviamo il significato delle costrizioni a cui è sottoposto l’essere umano. Una delle opere verrà donata dall’artista al carcere di Civitavecchia come messaggio di riflessione per il futuro.

A seguire si terrà l’incontro di volontariato sanitario del progetto Atena Together, questa volta ad incontrare le detenute e le poliziotte sarà Francesco Di Sabato, responsabile del Centro Cefalee del Policlinico Umberto I, uno dei massimi esperti nella cura e nel trattamento delle cefalee.

Il mal di testa, un disturbo tra i più diffusi, ne esistono più di cento forme, e spesso sottovalutato, del quale verranno analizzate le cause e per il quale il professore offrirà alle donne indicazioni e consigli. Dalla postura all’alimentazione, tutto ciò che può essere utile anche per evitare l’abuso di farmaci.

Nella struttura di Pozzuoli, diretta dal Maria Luisa Palma, è stato invece presente a sorpresa il cuoco della squadra Ssc Napoli Paolo Cozzolino che, oltre a cucinare per tutte le detenute, ha offerto consigli per un’alimentazione sana, insegnando anche come preparare piatti semplici e salutari.

L’iniziativa rientra nel percorso di lavoro dei Gruppi-Benessere, formati in collaborazione con lo staff medico della casa circondariale da Raffaele Landolfi, internista ematologo professore presso l’Università del Sacro Cuore di Roma, che sviluppa questo progetto con assiduità ed entusiasmo attraverso continui incontri con le detenute. L’obiettivo, secondo Landolfi, “è stato stare insieme gustando il tipico pranzo che il cuoco del Napoli prepara per i calciatori. Un modo per far capire come si possa seguire un’alimentazione sana senza penalizzare il gusto”.