8 marzo, Bongiorno (Lega): "Le donne sono libere come le 'carrieringhe', con zaino di 100kg sulle spalle"

"Le donne sono libere come le 'carrieringhe', fanno carriera ma sono casalinghe. Avremo conquistato la parità quando tutto questo non ci costerà cosi tanto e potremo partire dalla stessa linea di partenza degli uomini". Così la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, interviene in Aula in Senato in occasione della celebrazione della Giornata della donna.

"Ci sarà parità - prosegue Bongiorno - quando non dovremo rinviare la gravidanza, come se la possibilità di avere un figlio non finisse mai. Ci sarà parità quando non si parlerà di diritti al futuro e condizionale ma al presente. Questo accadrà quando l'8 marzo oltre a mazzi di mimose, avremo mazzi di asili e politiche per le donne, mazzi di diritti"."Non facciamoci ingannare da notiziole che circolano", prosegue guardando alle nomina di donne in ruoli chiave. "Sono eventi, fatti eccezionali". "Ci sono donne ai vertici, a nessuna di noi vietato fare carriera. Ma attenzione - puntualizza - la donna corre con uno zaino di 100 kg sulle spalle, perché ha la famiglia, i figli".

"Non dico - continua - alle ragazze donne di domani di studiare materie scientifiche, ma di studiare quello che vogliono; dico di non accettare pressioni, vessazioni, violenze. Che è violenza ogni volta che non c'è consenso. Basta ai sensi di colpa nei confronti dell'ex, attenzione ai sensi di colpa che vi portano voler chiarire perché è finito - incede la senatrice - Quando vi diranno 'me lo devi un chiarimento', voi direte no. Perché spesso quella cena diventa l'ultima e non solo con lui".