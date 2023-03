8 marzo, in Lombardia cresce quota donne sindaco (+18,3%)

Sono donne ma anche figlie, mogli e madri e amministrano piccoli e grandi Comuni lombardi. Non è solo una questione di 'quote rosa': negli ultimi anni il numero di donne sindaco in Lombardia è cresciuto di oltre l'1%, arrivando a superare i dati nazionali. Secondo il report di Anci Lombardia, elaborato sui dati del ministero dell'Interno 2022 e visionato in anteprima dall'AdnKronos, mentre in Italia la percentuale di donne sindaco si attesta al 15,2% in Lombardia rappresentano il 18,3%.

Numeri incoraggianti e in costante crescita, se si pensa che negli ultimi 7 anni il numero di donne sindaco è aumentato dell'1,1%. Nel 2016 la percentuale di donne sindaco lombarde era infatti pari al 17,2% mentre nel 2021 è salita al 18,1%. Inoltre, le province lombarde che presentano maggiori sindaci donna sono quelle di Milano Città metropolitana (29,5%), Monza (20,8%) e Pavia (20,7%). Maglia nera per la provincia di Cremona, dove la quota di donne sindaco non arriva a doppia cifra (9,8%).

"Sono dati incoraggianti e mi auguro che questa percentuale salga in tutta Italia, non solo in Lombardia - dice all'AdnKronos Silvana Carmen Centurelli, sindaca di Trezzo sull'Adda (Mi) -. Le donne devono ancora lottare un po’, non è ancora così scontato e semplice. Io ho 63 anni, non nasco politica e mi sono trovata a fare il sindaco perché mi è stato chiesto aiuto come quota rosa". Dopo aver svolto il ruolo di assessore alla Sicurezza per 5 anni, Centurelli è stata eletta prima cittadina di Trezzo sull'Adda. La prima donna nella storia del Comune che amministra. "Ho la fortuna di essere pensionata - ammette - e ho accettato anche per quello, perché sapevo di poter dedicare tutto il mio tempo a questa attività. Mi dà orgoglio sapere che sono la prima donna sindaco della città di Trezzo, perché penso che le donne a 40 o 50 anni si sentono vecchie. A tutte le donne dico che non siamo mai ‘finite,’ anzi, possiamo sempre metterci in gioco".

Fatica ne ha fatta durante la sua carriera da sindaco, iniziata 4 anni fa "Con gli uomini soprattutto - spiega - ma per fortuna erano in minoranza e il loro atteggiamento non mi ha scoraggiata. Ora ho nominato anche una donna vicesindaco e sono molto soddisfatta". Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Pero, Maria Rosa Belotti. "Io mi sono avvicinata alla politica da giovanissima - racconta - avevo circa 14 anni poi ho fatto un lungo percorso. Sono figlia di commercianti, ho studiato, sono stata prima assessore e poi sindaco. E' stato un percorso lungo. Ai giovani che intendono intraprendere la mia stessa strada voglio dire di leggere il giornale tutti giorni e di studiare: è fondamentale. Io sto vivendo una bellissima esperienza, sono al secondo mandato ma devo dire che al mio fianco ho avuto una famiglia che mi ha messo nelle condizioni di poter fare questo lavoro".

Il fatto che due donne come Giorgia Meloni e Elly Schlein siano rispettivamente a capo del governo e del Partito Democratico, secondo il sindaco di Pero, è un segnale "forte ma non sufficiente" perché, evidenzia, "non si può attribuire la migliore o minore riuscita di una situazione al fatto di essere donna o uomo. Sono le persone a fare la differenza". E' entusiasta dei dati sulle donne sindaco in Lombardia anche Lara Carano, sindaco di Assago: "Mi auguro che nel tempo andremo ad aumentare questa percentuale e non a diminuirla - sottolinea - questi numeri fanno ben sperare, ne sono contenta".

Oggi alle giovani donne "consiglierei di essere forti, costanti, tenaci e convinte delle proprie decisioni. Anche se la figura femminile nelle istituzioni non ha vita facile come gli uomini". Una donna sindaco, osserva Carano, "è messa molto più in discussione ed sotto osservazione rispetto a un sindaco uomo. Succede anche per le donne in azienda o al nostro premier donna. Il 2 giugno del 2021, in occasione della Festa della Repubblica ho detto che nel momento in cui l'Italia avesse avuto una donna premier o una donna al Quirinale allora avremmo fatto dei passi avanti. Il 50% lo abbiamo ottenuto, ora vedremo quanto ci metteremo per l’altro 50". (di Federica Mochi)