L'8 marzo, non un giorno di semplice festa ma una Giornata Internazionale per ricordare le conquiste femminile e quelle ancora da raggiungere: la Giornata Internazionale delle Donne.

Non basta una sola giornata, ma può essere sempre il lancio e la spinta per maggiori riflessioni, dibattiti e per sfatare diversi falsi miti: qual è l'origine della festa? Perché scegliere l'8 marzo come data? Perché le mimose erano contrarie all'ordine pubblico?