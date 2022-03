8 marzo, Pellizzari: "Mia storia sia stimolo per nuove generazioni di donne"

“Un’iniziativa importantissima: io sono felice di essere qui, ringrazio il Consiglio regionale”. Così Maria Luisa Pellizzari, Vicedirettore generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie, a margine dell’iniziativa ‘L’Italia delle donne’, svoltasi nella sede del Consiglio regionale del Lazio. “Ho portato una mia piccola storia, la mia piccola esperienza per essere di stimolo alle nuove generazioni alle ragazze che si affacciano alla vita, perché come ho detto non bisogna essere speciali. Persone normali buttano il cuore oltre l'ostacolo, si avviano ad attività professionali mai praticate prima con risultati assolutamente positivi anche per le donne, e soprattutto per le donne”.