8 marzo, Schettini sui canali Mur: "Le donne scelgono già la scienza"

Per l'autore de "La fisica che mi piace" il futuro "sta già cambiando, hanno fatto cose meravigliose"

"In questa giornata di tantissime coincidenze, da Didacta alla festa della donna, si parla di Stem e Steam, cioè di aprire quelle che sono le facoltà scientifiche alle donne". A dirlo in occasione dell'8 marzo, è l'autore de "La fisica che ci piace" Vincenzo Schettini, in un video postato sui canali social del Ministero dell’Università e della Ricerca.

"Le donne - continua Schettini - già scelgono le facoltà di scienza ma dobbiamo affinare ancora di più questo messaggio, specie in questa giornata: prendiamo sempre in considerazioni questo tipo di percorsi, perché sono quelli curvati verso il futuro".

Schettini rimarca infine che "il futuro sta cambiando, va sempre più verso le scienze. E le donne, hanno un qualcosa in più, soprattutto in termini di creatività. Hanno fatto cose meravigliose".