8 marzo, Talent Garden, Groupama Assicurazioni e Softlab lanciano 10 borse studio

Dieci borse di studio per donne disoccupate o inoccupate (Not in Employment, Education or Training), per avviare un percorso professionale nella Cybersecurity. È il progetto 'Women in Cyber' realizzato con Talent Garden, la digital skills academy europea, e promosso in occasione dell’8 marzo da Groupama Assicurazioni e Softlab, società quotata aspecializzata in Business Advisory, Ict Consulting e Digital Entertainment. I player ricordano che le donne impiegate oggi nel settore cyber sono solo il 24% a livello mondiale, anche se le professioniste in sicurezza informatica rappresentano il 7% dei Chief Technology Officer (contro il 2% di uomini), il 9% dei Vicepresidenti It (contro il 5% degli uomini), e il 18% dei Direttori It (vs 14%).

Con il susseguirsi di attacchi cyber sia ad aziende pubbliche che private, si è consolidata la consapevolezza dell’importanza di proteggersi da eventuali minacce informatiche e sempre più realtà hanno adottato nuove tecnologie e rivisto i processi interni per aumentare la sicurezza. Secondo la stima dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza Nazionale, in Italia oggi servono oltre 100.000 esperti, evidenziano Talent Garden, Groupama Assicurazioni e Softlab. Le dieci figure di Cybersecurity Analyst, ovvero le professioniste in grado di analizzare rischi e criticità nei sistemi di protezione aziendale e di pianificare e implementare i necessari meccanismi di difesa, rispondono proprio a questa domanda. Attraverso il programma 'Deep – Cybersecurity Bootcamp' potranno essere subito impiegate in lavori di base sulla sicurezza informatica.

Il percorso formativo, che avrà inizio il 5 giugno, consiste in una full immersion di 13 settimane, per acquisire conoscenze pratiche e teoriche attraverso demo, tech-case del mondo reale, video, infografiche, quiz e giochi. Grazie al contributo offerto da Groupama Assicurazioni e Softlab, da sempre impegnate nella valorizzazione dei giovani talenti, la partecipazione al corso sarà totalmente gratuita per le 10 candidate più meritevoli, alle quali le due aziende offriranno 10 borse di studio a copertura totale dei costi.