Nel giorno della Festa delle donne, 8 marzo, ma anche in quello del suo 74esimo compleanno, Antonello Venditti ha chiamato a sorpresa Fiorello. "Allora non è vero che dormi a quest'ora!", ha scherzato lo showman. "Oggi mi hanno chiamato tutti, mi hanno svegliato. Poi ho acceso la tv per guardarvi, sapevo che c'eravate voi... vi seguo. Ma non è un fatto precostituito che non mi vedrai mai lì", ha detto il cantautore che, ridendo, ha aggiunto: "E' che mi rompe proprio le scatole svegliarmi alle 4, io non vado né a caccia, né a pesca. Ma a quest'ora, alle 7.50, sono già alla sesta sigaretta".

Poi gli auguri a tutte le donne: "Più che a me, oggi gli auguri vanno a tutte le donne che ho cantato e che canto ancora, perché se lo meritano molto più di me, per le loro sofferenze, per la loro libertà, per il loro difficile cammino di libertà e uguaglianza. Quindi i miei auguri vanno a tutte le donne del mondo".