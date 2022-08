+80% per Phonedude, punto di riferimento in Italia per le riparazioni e le forniture di tecnologie Apple e non solo

Nuove strategie commerciali, riorganizzazione aziendale con 8 punti vendita, tra diretti e in franchising, e incremento del segmento di mercato dei ricondizionati, le ragioni del successo.

Milano, 04/08/2022 - Cresce a ritmi esponenziali, facendo registrare incrementi record solo nel primo semestre del 2022, il brand Phonedude, creato nel 2008 da Fabio Iacuzio (per tutti Fabio Dude), uno dei primi tecnici Apple certificati, divenuto in pochi anni il punto di riferimento per la gran parte della serie di A di calcio, Premier League e Ligue1, centinaia di personaggi del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria e migliaia di clienti che ogni giorno si rivolgono ai loro specialist per risolvere problematiche tecnologiche o semplicemente migliorare l’utilizzo dei propri dispositivi.

“Lo stesso nome Dude, in inglese amico, ma anche in gergo tipo, bello, figo” afferma il fondatore, “rappresenta la filosofia del gruppo che mette al centro la relazione con il cliente e la cura del rapporto e dei dettagli. Trattare ogni cliente come un amico, con rispetto, attenzione e riservatezza è ciò che negli anni ha consentito a Dude di affermarsi, riportando l’eccellenza tecnologica in una dimensione umana”.

In un mondo in cui ci sentiamo quasi nudi senza i nostri dispositivi, Phonedude consente non solo di vestirsi dei capi più belli e spesso introvabili, ma anche di indossare ciò che ti fa sentire al tuo meglio, venendo a conoscenza dei segreti per utilizzare ogni tecnologia al massimo delle possibilità.

Iacuzio ha trasmesso all’intera organizzazione, che oggi conta più di 8 laboratori specializzati in più parti d’Italia, gli stessi valori e principi che sono al centro del suo modo di essere: dare sempre più di quanto ci si possa aspettare. E, non a caso, la soddisfazione di ogni cliente ha generato un incredibile passaparola che ha permesso di raggiungere personaggi spesso inarrivabili, che vedono i tecnici Dude come dei veri e propri “salvatori”, per la capacità di effettuare riparazioni in tempo reale, recuperare dati persi e mettere a disposizione i migliori accessori e dispositivi.

L’intervento onsite, cioè a domicilio del cliente, e le riparazioni davanti agli occhi di tutti (non a caso “Lo facciamo davanti a tutti” è divenuto un loro celebre slogan) sono alcune delle caratteristiche che distinguono Phonedude in un settore altamente competitivo.

Iacuzio è ormai considerato il personal brand di riferimento nel settore delle riparazioni e delle forniture Apple, “VIP’ s Technical Specialist”, il tecnico di fiducia dei VIP.

A parere dello showbusiness è l’unico in grado di risolvere tempestivamente tutti i problemi connessi all’assistenza tecnica sui prodotti Apple: iPhone, iPad, iPod, MacBook e iMac non conoscono segreti per Fabio e la sua squadra di tecnici specializzati. Per questo la sua fama di esperto del mondo Apple è giunta fino ai grandi campioni dello sport e alle personalità più importanti del jet set: Dejan Stankovic, Milan Skriniar, Nicolò Barella, Lorenzo Insigne, Leonardo Bonucci, Lautaro Martinez, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Gigio Donnarumma, Theo Hernandez, Acraf Hakimi, Hakan Calhanoglu, Ivan Perisic, sono solo alcuni dei campioni che scelgono di affidarsi ai servizi del tecnico partenopeo. Dal settore sportivo, in cui i clienti eccellenti aumentano di anno in anno, includendo anche tutti i giocatori del Milan, dell’Inter e della Juventus, l’attività di Fabio si estende al mondo della televisione. Tra le collaborazioni professionali avviate dal tecnico spiccano i nomi di Elettra Lamborghini, Vittorio Sgarbi, Sfera Ebbasta, Gué Pequeno, Rocco Hunt, Gigi D’Alessio, Max Laudadio e moltissimi altri.

Oltre alla competenza dei tecnici certificati che fanno parte della squadra di Phonedude, a caratterizzare l’attività della società di Fabio Iacuzio è un servizio di riparazioni express a domicilio, con la possibilità di ricevere l’intervento immediato di tecnici specializzati senza muoversi da casa: il tecnico si reca direttamente a casa o sul posto di lavoro del cliente e può effettuare le riparazioni sul momento oppure, in base all’intervento richiesto, ritirare i dispositivi per portarli in laboratorio, con la garanzia di consegna del prodotto riparato in giornata. Uno dei servizi più richiesti alla società, soprattutto da parte di calciatori e clienti vip, è la gestione dei dati dei propri dispositivi personali. I giocatori sono particolarmente attenti alla privacy e alla tutela dei dati personali, e tutto il personale di Phonedude è formato per rispondere alle esigenze dei clienti nel miglior modo possibile.

Celebri sono ormai anche le indistruttibili Cover Tankdi Phonedude, da Iacuzio ideate, rese famose da numerosi video virali di veri e propri “lanci dello smarthone”, illeso all’atterraggio, grazie a queste speciali cover, utilizzate da molti vip.

“Migliorare il rapporto con la tecnologia, mettendo sempre al centro la relazione umana,” continua Iacuzio “è la nostra mission. Per questo motivo nei prossimi mesi daremo vita alla DudeAcademy, la prima scuola di formazione rivolta a chiunque voglia intraprendere la professione del Tech&Digital Advisor, un consulente informatico che interviene anche onsite sia a livello softwareche hardware, risolvendo ogni problematica tecnologica e digitale e garantendo un miglior utilizzo della tecnologia che l’innovazione in campo IT ci mette ogni giorno a disposizione”.

Per chi desidera avere il modello migliore,trasferire o recuperare dati, apparentemente persi,conoscere i segreti di questi strumenti,o semplicemente necessita di assistenza, Phonedude e Fabio Iacuzio sono la risposta.

Phonedude è una vera e propria istituzione nel mondo della tecnologia, riconosciuta e apprezzata da oltre 100.000clienti. Catena di centri assistenza specializzati, diretti e in franchising, in cui operano i migliori tecnici certificati Apple, offre servizi di vendita, riparazione e assistenza tecnica su tutti i dispositivi dell’azienda statunitense.

www.phonedude.it

Fabio Iacuzio è il titolare e fondatore del brand e degli store ad esso legati, svolge servizi di assistenza e riparazione onsite alle più famose società calcistiche, a personaggi pubblici, dello spettacolo e ad aziende private. Stimato per le sue competenze tecniche e per il valore che è in grado di dare alle relazioni umane, è il punto di riferimento del settore, seguitissimo anche sul suo profilo Instagram che ha ormai ampiamente superato i 50.000 follower.

https://www.instagram.com/_fabiodude_/