Incidenti: si ribalta tir su A19 Palermo-Catania, un ferito

Palermo, 2 gen. - (Adnkronos) - Sull’autostrada A19 Palermo-Catania è provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della carreggiata in direzione Palermo tra il km 119,4 e il km 103,5, tra gli svincoli di Enna e Caltanissetta, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante e della conseguente perdita del carico. Nell’incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, una persona è rimasta ferita.

Al momento, per il traffico in direzione Palermo è provvisoriamente istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Enna, con indicazioni in loco. Il personale dell’Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità. Il tratto autostradale sarà riaperto nel più breve tempo possibile, una volta terminate le operazioni di rimozione del mezzo incidentato e del carico disperso.