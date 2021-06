Torino: ubriaco finisce con l'auto su fontana, denunciato

Torino, 2 gen. (Adnkronos) - Ubriaco, e' quasi finito con l'auto nella fontana Mario Merz a Torino, danneggiando una spalletta. E' successo questa mattina intorno alle 5 in corso Lione. Il francese alla guida della Renault Clio, rimasto illeso, e' risultato avere un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore al limite consentito ed e' stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza. Sul posto gli equipaggi delle pattuglie di Pozzo Strada e Barriera di Milano della Polizia Municipale Torino per i rilievi del caso.