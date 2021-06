Libri: 'Senza guinzaglio', i cani di Rupert Fawcett

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Forte del successo ottenuto su web e social network (con oltre 400 mila fan in costante aumento), il vignettista Rupert Fawcett ha raccolto le sue 150 migliori striscie nel volume 'Senza guinzaglio - La vita segreta dei cani', editato in Italia da Sonda. Dalla pappa alla nanna, dall’arrivo in casa alle passeggiate quotidiane, tante situazioni in cui 'riconoscere' il proprio cane e se stessi, e sorriderne.

Fawcett è diventato un fumettista di professione quasi per caso, nel 1989: mentre stava scarabocchiando, ha disegnato un uomo calvo in bretelle e pantofole e l’ha chiamato Fred. Le sue vignette sono uscite regolarmente sul 'Mail on Sunday' e in seguito sono state raccolte in diversi libri. A oggi, sono stati venduti più di 9 milioni di biglietti di auguri di Fred nel Regno Unito, in Australia e in Nuova Zelanda.