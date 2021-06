Borsa: asiatiche miste con dati Cina, Hong Kong -0,11%

Milano, 2 gen. - (Adnkronos/Dpa) - Borse asiatiche miste oggi sulla scia dei dati relativi all'attività manifatturiera cinese che subisce un rallentamento nel mese di dicembre. I principali indici finanziari cinesi - Shanghai e Shenzhen - chiudono le contrattazioni in calo; l'Hang Seng di Hong Kong registra un ribasso dello 0,11% a 23.279 punti.

Mentre la Borsa di Tokyo è chiusa per le festività, il resto dei mercati di Asia e Pacifico risulta contrastato: la Borsa di Sidney archivia la seduta segnando +0,29%. E' in deciso rialzo il Sensex indiano, che registra un progresso dello 0,65%. L'attesa degli investitori è per i dati macro europei e oltre oceano di questo pomeriggio: in particolare, l'indice Pmi manifatturiero e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Deboli gli scambi sugli altri mercati, dalla Malesia alla Sud Corea, dalla Borsa di Taiwan alla Nuova Zelanda.