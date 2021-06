Milano, 2 dic. (Adnkronos) - Fiat non fa prezzo in Borsa per eccesso di rialzo. Il titolo, in asta di volatilità, segna un teorico +12,2%. In preapertura, gli scambi erano già sostenuti, facendo segnare a Fiat oltre il 20%. Ieri, l'accordo con Veba per salire al 100% di Chrysler.