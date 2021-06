Antartide: elicottero soccorritori raggiunge nave bloccata dai ghiacci

Sydney, 2 gen. - (Adnkronos/dpa) - L'elicottero di soccorso ha raggiunto la nave russa bloccata da una settimana nei ghiacci dell'Antartide dallo scorso 24 dicembre. Lo ha confermato con un tweet il capo della spedizione bloccata, Chris Turney. "L'elicottero cinese è arrivato@ sulla Shokalskiy. Al 100% ce l'abbiamo fatta. Un grande grazie a tutti", si legge nel messaggio.

A bordo dell'Akademic Shokalskiy vi sono 74 persone, fra membri dell'equipaggio, ricercatori e un gruppo di 26 turisti. La nave, rimasta bloccata nei ghiacci 2800 chilometri a sud di Hobart, in Tansmania, doveva ripercorrere la rotta seguita 100 anni fa dall'esploratore australiano Douglas Mawson. I 22 membri dell'equipaggio, tutti russi, rimarranno a bordo mentre i passeggeri, a gruppi di 12, saranno trasferiti in elicottero sulla nave cinese Drago delle Nevi. Successivamente verranno condotti in scialuppa sulla nave australiana Aurora Australis.