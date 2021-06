Pakistan: Musharraf ricoverato in ospedale

Si stava recando in tribunale per il processo a suo carico per alto tradimento

Islamabad, 2 gen. - (Adnkronos/Aki) - L'ex presidente ed ex capo dell'esercito pachistano Pervez Musharraf è stato ricoverato all'Istituto di Cardiologia delle Forze Armate di Rawalpindi per complicazioni mediche mentre si stava recando al Tribunale speciale per partecipare al processo che lo vede imputato per alto tradimento. Secondo fonti della polizia, Musharraf è stato ricoverato.

In precedenza, la sicurezza aveva informato che l'ex presidente pachistano aveva lasciato la sua abitazione di Chak Shahzad per comparire davanti al giudice. Sulle strade verso il tribunale erano state disposte ingenti misure di sicurezza, con 1.600 uomini della polizia e paramilitari in azione. I servizi di telefonia mobile sono stati bloccati lungo il percorso per evitare attentati.