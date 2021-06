La vostra stella: l'oroscopo di domani (2)

(Adnkronos) -

L'oroscopo di venerdì 3 gennaio

ARIETE (21 marzo - 19 aprile): una cosa è preparasi per il peggio, tutt’altra cosa è darlo per certo: un atteggiamento negativo può rendere inevitabile ciò che non lo è.

TORO (20 aprile - 20 maggio): avete la sensazione di essere soli ad affrontare un certo evento ma vi sbagliate: in realtà potete disporre di un’abile squadra di lavoro.

GEMELLI (21 maggio - 20 giugno): l’ottimismo sarà, come sempre, la vostra arma vincente, soprattutto quando ci sarà da interpretare un evento che lascerà gli altri interdetti.

CANCRO (21 giugno - 22 luglio): momento ideale per lanciarvi in un’avventura a cui, negli ultimi giorni, non avete fatto altro che pensare: è arrivato il vostro turno per divertirvi.

LEONE (23 luglio - 22 agosto): sarete ammirati dalla capacità di qualcuno di mantenere la calma nelle situazioni di stress: forse potreste provare a imitarlo.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre): una serie di problemi di varia natura potrebbe rendere molto difficoltosi gli spostamenti, oggi: per fortuna potrete fare molto senza allontanarvi da casa.