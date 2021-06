La vostra stella: l'oroscopo di domani (3)

(Adnkronos) -

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre): fate in modo che gli amici e le persone care sappiano sempre come rintracciarvi, oggi: in vostra assenza potrebbero succedere una quantità di cose.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre): sarete capaci di ridere di cose che gli altri non trovano affatto divertenti, oggi, e non siete affatto tenuti a uniformare il vostro punto di vista al loro.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre): non aspettatevi che le cose succedano tutte insieme: prendete una decisione alla volta e procedete a piccoli passi.

CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio): non tentate di fare le cose senza seguire il giusto ordine: anche se il disordine si adatta meglio al vostro temperamento rischiereste di essere inefficaci.

ACQUARIO (20 gennaio - 18 febbraio): qualcosa vi riporterà alla mente un episodio che in passato era stato molto istruttivo e da cui avete imparato delle lezioni che sono attuali ancora oggi

PESCI (19 febbraio - 20 marzo): non sarà facile chiedere alla persona amata quello che volete da lei, voi però troverete il modo e sarete accontentati.

(© 2012 United Features Syndicate, Inc. distributed by Universal Uclick/ILPA)