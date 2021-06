La vostra stella: l'oroscopo di domani

Roma, 2 gen. - (Adnkronos) - L'oroscopo di Stella Wilder per venerdì 3 gennaio.

Voi nati in questo giorno non sempre avete bisogno di dire le cose in modo diretto ed esplicito per assicurarvi di essere perfettamente capiti. In effetti, siete molto bravi ad affidare ad un semplice gesto, un’espressione del volto, un fugace accenno, il messaggio che volete far arrivare agli altri. Siete individui attraenti, carismatici e sapete usare il vostro fascino naturale per ottenere quello che volete. E’ molto importante, però, che non diventiate troppo consapevoli o compiaciuti del favore che incontrate presso gli altri: la tentazione di approfittarne e di manipolare le persone a vostro vantaggio potrebbe diventare irresistibile. Siete individui di valore ma finireste per essere considerati di vanesi o, peggio, dei disonesti.

Non sempre prendete le migliori decisioni possibili ma sapete correggere la rotta in corso d’opera quando intravedete una strada più conveniente da percorrere. L’intelligenza e l’elasticità mentale non vi mancano e questo vi consentirà di metter a frutto la vostra vita. Alle volte vi piace flirtare col pericolo ma sapete quando è il momento di rientrare nei ranghi.