La vostra stella: l'oroscopo di oggi (3)

(Adnkronos) -

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre): avreste voglia di qualcosa di speciale, oggi: un amico o la persona amata sanno a cosa state pensando.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre): un incontro casuale vi offrirà l’occasione che aspettavate da tempo per dare una scossa ad una giornata che si preannuncia sonnolenta.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre): iniziare per tempo la vostra giornata vi aiuterà a prendere il ritmo ed essere pronti e scattanti quando sarà il momento di entrare in azione.

CAPRICORNO (22 dicembre - 19 gennaio): dovrete spingervi in luoghi che di solito sono al di fuori del vostro raggio d’azione, oggi, per trovare ciò che cercate. Non abbiate paura di ciò che non conoscete.

ACQUARIO (20 gennaio - 18 febbraio): le attività che per gli altri non sono altro che noiosa routine potrebbero avere, per voi, ben altro valore.

PESCI (19 febbraio - 20 marzo): un amico o un membro della vostra famiglia potrebbero esporvi un problema che richiederà la vostra attenzione immediata. Vostro malgrado, dovrete occuparvene.

(© 2012 United Features Syndicate, Inc. distributed by Universal Uclick/ILPA)