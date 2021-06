La vostra stella: l'oroscopo di oggi

Roma, 2 gen. - (Adnkronos) - L'oroscopo di Stella Wilder per oggi giovedì 2 gennaio

Voi nati in questo giorno potreste ottenere la notorietà dedicandovi ad attività piuttosto banali e trasformandole in qualcosa di raro e straordinario. Avete, in effetti , questa eccezionale capacità di rendere unico e speciale tutto quello che fate. Siete persone originali e audaci, che non hanno paura di osare né di andare controcorrente. Non sempre le persone riescono a farsi un’idea definita di come siate veramente ma questo, per voi, può rappresentare un vantaggio: sarete liberi, infatti, reinventarvi come più vi conviene, assecondando le inclinazioni, i gusti, i desideri del momento. Non vi è, però, in voi, nemmeno un accenno di trasformismo. Siete tra gli individui più genuini del vostro segno: sapete chi siete , cosa volete e qual è il ruolo che intendete svolgere nella società.

Siete originali nei gusti ma questo non vi allontana dagli altri ma al contrario attira molta gente nella vostra orbita: chi vi stima, si fida di voi o vi è amico non esiterà a voler provare ciò che vi piace. Siete il genere di persone che dettano le mode e che tutti, più o meno consapevolmente, tentano di imitare.