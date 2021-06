Pd: Renzi sfida Grillo, subito riforma Senato insieme

Roma, 2 gen. - (Adnkronos) - Un'alleanza con il Movimento Cinque Stelle, non per il governo ma per singoli provvedimenti, cominciando da una drastica riforma del Senato: “si può risparmiare un miliardo di euro, se i senatori Cinque Stelle sono d’accordo lo facciamo domani”. A lanciare il guanto di sfida a Beppe Grillo e i suoi è Matteo Renzi, in una lunga intervista a 'Il Fatto Quotidiano'.

Per il segretario dem, "Grillo da solo non può far niente, perché mancano i numeri. Non è colpa sua, è la politica. Alcune battaglie – anche sacrosante – del M5S possono essere portate a termine solo se i cittadini pentastellati fanno accordi. Limitati, circoscritti, in streaming, dal notaio, in piazza, al bar, come vogliono: ma accordi. Da soli si fa testimonianza, ma non si cambia l’Italia", mette in guardia Renzi. "Per i parlamentari Cinque Stelle il 2014 sarà l’anno chiave, quello in cui devono decidere se cambiare forma mentis - sottolinea il sindaco di Firenze - ci sono quelli che credono alle scie chimiche e ai microchip nel cervello, e questi fanno ridere, ma sta anche nascendo un gruppo dirigente molto interessante".

"Se però si limitano a protestare - incalza - il massimo che possono fare è rinunciare al finanziamento pubblico per 42 milioni. Un atto di grande efficacia mediatica, ma per l’appunto soltanto 42 milioni". Renzi non sconfessa quanto fatto finora dai pentastellati: "La vecchia guarda dei nostri li ha trattati come dei parvenu della politica, quasi incapaci di intendere e di volere. Io non la penso così: molti di loro stanno imparando il mestiere. Su alcuni temi hanno fatto cose giuste, sul Milleproroghe, sugli affitti d’oro della Camera. Ma le loro posizioni - rimarca - sono passate solo perché qualcuno del Pd ha deciso che bisognava andare in quella direzione, in altri casi l’iniziativa è stata nostra, come per bloccare l’emendamento sulle slot machine". Dunque di "accordi seri, trasparenti, alla luce del sole, non si può fare a meno". (segue)