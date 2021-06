New York, 2 gen. - (Adnkronos/dpa) - L'attore americano James Avery, conosciuto per aver interpretato 'Uncle Phil' nella serie di successo 'Il principe di Bel Air', celebre per avere portato al successo Will Smith, è morto all'età di 65 anni, a causa di complicazioni seguite ad un intervento chirurgico. Nato nel 1948 nel New Jersey, Avery aveva intrapreso la carriera militare prima di darsi alla recitazione.