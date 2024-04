Armi&Bagagli. ASI in fiera

ASI e Il settore nazionale rievocazione storica saranno presenti alla prestigiosa fiera di rievocazione storica Armi&Bagagli i prossimi 16 e 17 marzo a Piacenza, presso il quartiere fieristico. A rappresentare ASI saranno presenti, il responsabile nazionale settore rievocazione storica Gianfranco Rafalà, i responsabili regionali di settore Siciliani: musici e sbandieratori Giuseppe Fichera, coltello e bastone siciliano Marcello Strano, tiro con l’arco Andrea Tricoli, public relations Roberto Naro. Sarà presente, inoltre, Salvatore Spinello presidente provinciale Caltanissetta, Responsabile regionale della formazione ASI siciliana, nonché coordinatore del progetto. A Supporto, sarà presente Loris Burgio, componente del CD nazionale di ASI. “E’ la prima volta che l’ASI si presenta in questa importante kermesse rivolta ad un settore in grande crescita”, dichiara il Presidente Spinello. “Rappresentare ASI, è sicuramente un onore ed una grande responsabilità. Alla fiera porteremo non solo la progettualità già svolta nel settore rievocazione storica, ma daremo una possibilità alle tante associazioni del terzo settore che interverranno di conoscere l’ente, le vigenti normative, nonché avvicinarsi ad un mondo fatto di collaborazione e sostegno”.

Rafalà dichiara: “Questo è un momento topico per il settore della Rievocazione Storica in Italia. Infatti, è con grande entusiasmo che esprimiamo il nostro apprezzamento per la recente approvazione del DL sulla rievocazione storica, il cui iter a questo punto dovrà solo rispettare l’ultimo passaggio per l’approvazione definitiva del Senato della Repubblica.

Si tratta di un provvedimento legislativo importantissimo ai fini della promozione e della valorizzazione delle realtà associative e delle organizzazioni da un lato, e delle manifestazioni di rievocazione storica locali dall’altro, riconoscendone il fondamentale ruolo di promozione culturale.

Questo potrebbe essere uno stimolo in più affinché tutte le Regioni si dotino di un elenco regionale che includa associazioni e manifestazioni di rievocazione storica, favorendo così anche la predisposizione di un calendario annuale delle manifestazioni che potrebbero essere contraddistinte da un logo identificativo a livello regionale e prevedendo per queste anche forme di sostegno economico. Quindi un buon lavoro è già stato fatto ma tanto ancora si deve fare!

In tutto ciò ASI ha dimostrato lungimiranza e capacità previsionali fuori dal comune attraverso l’istituzione al suo interno di un settore dedicato alla rievocazione storica, creando così le premesse ed i presupposti affinché nel prossimo futuro possa giocare un ruolo di protagonismo nel mondo della rievocazione storica”.

L’organizzazione della fiera ha dichiarato che ci sarà la presenza dell’ On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, che interverrà per portare la notizia della legge approvata sulla Rievocazione Storica che dovrà fare solo il passaggio formale in Senato.

“ASI per primo ha sposato un progetto che rientra pienamente nella nostra idea di salvaguardia delle tradizioni storiche del nostro Paese e quindi di un Terzo Settore che, nel nostro Ente, si proietta al futuro. Proprio in questa ottica abbiamo dato vita al Settore ‘Rievocazione storica’ affidato a Gianfranco Rafalà“, ha sottolineato il Direttore ASI del Terzo Settore, Simone Levanti.

