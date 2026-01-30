A una settimana dall'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere atleti, visitatori, staff e capi di Stato in arrivo da tutto il mondo. Una sfida organizzativa e di sicurezza. Per affrontarla "sono state aggregate da altre realtà oltre duemila persone che contribuiranno ai servizi", ha detto il questore Bruno Megale, che ha assicurato: "Siamo pronti in materia di sicurezza. Abbiamo un importante sistema di sicurezza integrato".

Il piano messo a punto dal Comitato per l'ordine e la sicurezza prevede l'istituzione dal 2 al 22 febbraio di cinque aggiuntive zone rosse nei siti olimpici: l'area di piazza Sempione dove arderà il braciere olimpico, quella del Villaggio olimpico e le zone intorno alla Santa Giulia Ice hockey Arena, all'Ice Park a Rho e all'Ice skating Arena di Assago. L'ordinanza, adottata allo scopo di "assicurare il regolare svolgimento delle iniziative e la pacifica fruizione di quegli spazi urbani" prevede il divieto di stazionamento nelle aree interessate dei soggetti con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e per droga "che possano determinare con le loro condotte un concreto pericolo per la sicurezza pubblica".

Saranno invece off limits a tutti i non autorizzati (e chiuse al traffico) per ragioni di sicurezza le aree in cui si svolgeranno gli eventi destinati alle autorità in arrivo a Milano. Si inizia il pomeriggio di lunedì 2 febbraio con la presentazione dei Giochi olimpici al capo dello Stato Sergio Mattarella al Teatro alla Scala. Il 5 febbraio ci sarà la cena di benvenuto del presidente del Cio alla Fabbrica del Vapore. Il 6 giornata clou, con il cocktail di benvenuto del Presidente della Repubblica a Palazzo Reale, quello dei ministri dello Sport in Triennale, in serata la cerimonia d'inaugurazione allo stadio di San Siro e l'accensione del braciere olimpico. Cestini e servizi di sharing verranno rimossi in diverse aree della città; in piazza Duomo il 6 e nell'area della Fabbrica del Vapore il giorno precedente inibite "tutte le terrazze con visibilità balistica" sulle sedi degli appuntamenti con i capi di Stato.