Treno di cicloni in arrivo sull’Italia, con il maltempo che caratterizzerà il meteo anche della prossima settimana. La pressione calerà ancora e si formerà un ciclone sul Mar Ligure capace di portare forti piogge, vento, mareggiate e tanta neve sulle Alpi. Oggi, venerdì 23 febbraio, sarà un venerdì nero, anzi ‘bianco-nero’, perché oltre al maltempo troveremo più di 1 metro di neve fresca sulle Alpi orientali. Un paesaggio che tornerà un po’ più bianco anche sugli Appennini durante i prossimi giorni.

Il maltempo raggiungerà un primo picco nelle prossime ore fa presente iLMeteo.it: sono infatti attese precipitazioni moderate in Lombardia ed Emilia, a tratti forti dalla Liguria di Levante fino al Triveneto; avremo delle precipitazioni a tratti intense anche sul versante tirrenico delle regioni centrali, con qualche fenomeno in arrivo fino in Campania. Il peggio colpirà i settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia con cumulate di pioggia fino ed oltre i 100 millimetri. La neve cadrà sulle Alpi inizialmente sopra i 1200 metri, in calo fino agli 800 metri in serata con apporti molto abbondanti sul Friuli Venezia Giulia.

Attenzione poi ai venti: soffierà una burrasca forte di Libeccio lungo tutta la dorsale appenninica, ma i venti saranno tesi quasi ovunque da Sud a causa del Ciclone sul Mar Ligure che agiterà anche i mari intorno a sé con onde alte 5 metri.

Durante il weekend la situazione migliorerà parzialmente al Centro-Nord, mentre al Sud si avranno forti piogge e rovesci: vivremo un periodo molto perturbato sulle regioni meridionali con fenomeni anche intensi e vento teso. Per quanto riguarda il timido miglioramento del Centro-Nord va detto che, in realtà, continuerà a piovere ma in modo irregolare e con schiarite. Dal pomeriggio di domenica, però, un altro ciclone entrerà in Italia da Nord-Ovest portando un nuovo ed intenso peggioramento sulle regioni centro-settentrionali. Anche la nuova settimana sarà interessata da questo treno di cicloni che porterà la pioggia di una stagione in pochi giorni: in pratica l’ultima decade di febbraio, se le previsioni saranno confermate, vedrà cadere più pioggia e neve dell’intero inverno.

Oggi, venerdì 23 febbraio - Al nord: precipitazioni diffuse, specie in Liguria e Nord-Est; tanta neve sulle Alpi centro-orientali. Al centro: piogge diffuse specie sul versante tirrenico. Al sud: peggiora in Campania.

Domani, sabato 24 febbraio - Al nord: instabile con piogge sparse dal pomeriggio/sera, neve sulle Alpi. Al centro: rovesci pomeridiani specie su Toscana e Sardegna. Al sud: maltempo diffuso con piogge e rovesci.

Domenica 25 febbraio - Al nord: peggiora in serata al Nordovest. Al centro: bel tempo. Al sud: maltempo con piogge e rovesci, intensi su Sicilia e Calabria.

Tendenza: ciclone tirrenico con piogge e temporali ancora per tanti giorni.