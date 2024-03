Bper Banca migliora rating ambientale ed entra in annuario S&P

Bper Banca consolida il proprio impegno nella lotta contro il cambiamento climatico e nell’adozione di pratiche sostenibili ottenendo due importanti riconoscimenti da Carbon Disclosure Project (Cdp) e Standard and Poor’s. Secondo quanto comunica una nota dell'istituto di credito, Cdp ha infatti innalzato da 'B' ad 'A-' il rating di Bper, raggiungendo così il livello 'Leadership' per l’impegno della Banca nella lotta al cambiamento climatico. Si tratta di un valore superiore alla media regionale europea e del settore dei servizi finanziari, che si attesta a 'B'. Cdp, ricorda una nota, è un’organizzazione non profit internazionale che fornisce a imprese, autorità locali, governi e investitori un sistema globale di misurazione e rendicontazione ambientale. Il processo annuale di divulgazione e punteggio di Cdp è ampiamente riconosciuto come il più autorevole e trasparente a livello mondiale.

Bper è stata inoltre inserita da Standard and Poor’s nel proprio annuario sulla sostenibilità (Sustainability Yearbook), rientrando tra le prime 25 società italiane, ciascuna all’interno del proprio settore, che dimostrano punti di forza nella sostenibilità aziendale. Quest'anno l'adesione è stata altamente competitiva; delle oltre 9.400 aziende valutate nel Corporate Sustainability Assessment (Csa) 2023 di S&P, solo 759 aziende sono state infatti incluse nell’annuario di sostenibilità 2024.

Per la presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella, "siamo estremamente soddisfatti di ricevere questi importanti riconoscimenti che testimoniano in modo tangibile il nostro costante impegno nella promozione della sostenibilità e nella lotta al cambiamento climatico. Siamo infatti consapevoli dell’importanza cruciale di questo settore nell’attuale contesto globale, e accogliamo queste menzioni come incentivo a fare ancora di più. Continueremo a innovare e adottare pratiche sostenibili in collaborazione con le parti interessate per costruire un futuro più sostenibile per tutti", conclude Mazzarella.