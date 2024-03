In libreria ‘Falce e Carrello’, terza edizione per il libro del patron di Esselunga

Esce il 13 febbraio la terza edizione di ‘Falce e Carrello’, di Bernardo Caprotti, il patron di Esselunga scomparso nel 2016. Il libro apparso per la prima volta nel 2007, edito da Marsilio, presenta tre nuovi scritti, uno di Marina Caprotti, terzogenita di Bernardo, attualmente alla guida di Esselunga, uno di Liliana Segre e uno di Stefano Lorenzetto.

Si tiene invece oggi a Roma presso la libreria Spazio Sette la presentazione del libro ‘Le ossa dei Caprotti’, scritto da Giuseppe Caprotti, primogenito di Bernardo, patron di Esselunga scomparso nel 2016. Nel volume Giuseppe Caprotti, entrato nell’azienda nel 1986 e allontanato quando era amministratore delegato nel 2004, dopo molti anni di silenzio, si espone e dice la sua verità. Quella che emerge dal libro è una storia completamente diversa, in cui Giuseppe Caprotti, come lui stesso dichiarò lo scorso autunno, "non vuole parlare del padre, ma di se stesso e delle vicende che lo hanno colpito da un punto di vista lavorativo e personale, mettendo un punto sul passato".