Spazio, rientrata con successo la missione Ax-3 con l'astronauta italiano Villadei

Un ammaraggio da manuale ha concluso con successo la missione Ax-3 di Axiom Space a bordo della quale ha viaggiato anche l'astronauta italiano Walter Villadei, colonnello dell'Aeronautica Militare e pilota della Dragon Crew. La capsula è ammarata al largo della costa di Daytona, in Florida, alle 14,30 circa ora italiana. L'equipaggio è tornato a casa dopo 47 ore di viaggio nello spazio dopo essersi distaccata dalla Stazione Spaziale Internazionale. I mezzi marini di soccorso sono arrivati in pochi minuti vicino la capsula Dragon ed hanno rapidamente recuperato l'equipaggio composto dal comandante e veterano della Nasa Michael Lopez-Alegria, dal pilota e astronauta italiano Walter Villadei dell'Aeronautica Militare, dallo svedese Marcus Wandt della nuova classe di astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, e dal primo astronauta turco Alper Gezeravci. il successo della missione Ax-3 è stato salutato con orgoglio da Michael Suffredini, Ceo di Axiom Space. "Il ritorno con successo dei nostri astronauti dell’Ax-3 significa molto più del semplice completamento di una missione di volo spaziale umano, segna un momento cruciale nell’esplorazione spaziale commerciale e una pietra miliare significativa per le ricerche europee nell’orbita terrestre bassa" ha detto il Ceo. "Le prime tre missioni commerciali di Axiom Space sulla Iss - ha aggiunto Suffredini - sono una testimonianza del progresso internazionale nello spazio, con equipaggi diversificati che rappresentano otto nazioni, nonché – per la prima volta su Ax-3 – l’Agenzia spaziale europea". Il Ceo ha rilevato inoltre che "il successo di queste missioni è un passo importante lungo il nostro viaggio verso la Stazione Axiom, sottolineando i nostri continui sforzi per espandere l’accesso all’orbita terrestre bassa".

Dopo essersi sganciato dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) mercoledì 7 febbraio, l'equipaggio della Axiom Mission 3 (Ax-3) è atterrato in sicurezza al largo della costa della Florida a bordo di una navicella spaziale SpaceX Dragon alle 8:30 Et del 9 febbraio 2024, le 14,30 ora italiana. Axiom Space ha sottolineato che "il ritorno dell'equipaggio dell'Ax-3 conclude ufficialmente la prima missione commerciale di astronauti tutta europea e la terza missione con equipaggio di Axiom Space sulla ISS". Axiom Space ha ricordato che durante la missione di 18 giorni attraccata alla Iss, l'equipaggio dell'Ax-3 ha vissuto e lavorato a bordo del laboratorio orbitante conducendo più di 30 esperimenti diversi e più di 50 impegni di sensibilizzazione. I dati della ricerca umana raccolti a terra prima e dopo la missione, così come in volo, miglioreranno la comprensione della fisiologia umana sulla Terra e in microgravità.

Ax-3, ha affermato inoltre la società spaziale Usa, "dimostra che la comunità europea delle nazioni spaziali è pioniera nella fiorente industria spaziale commerciale. L’equipaggio e i governi che rappresentano stanno compiendo passi coraggiosi verso una nuova era di leadership nell’orbita terrestre bassa. Ax-3 celebra molti primati: è stata la prima missione di volo spaziale commerciale composta da astronauti nazionali sponsorizzati dal governo e dall'Esa; lo specialista di missione Alper Gezeravcı è diventato il primo astronauta turco in assoluto; e lo specialista di missione Marcus Wandt è stato il primo astronauta del progetto Esa a volare in una missione spaziale commerciale". "Ax-3 è la terza di una serie di missioni di volo spaziale umano proposte da Axiom Space che segnano una pietra miliare fondamentale verso la realizzazione della Stazione Axiom, la prima stazione spaziale commerciale al mondo. Axiom Space sta svolgendo un ruolo importante nell’offrire opportunità di volo spaziale umano alla più ampia comunità internazionale. Queste missioni consentono a governi, individui, ricercatori, istituzioni accademiche e organizzazioni di tutto il mondo di condurre ricerche scientifiche complete, dimostrazioni tecnologiche e impegni di sensibilizzazione nell’ambiente unico della microgravità" ha proseguito inoltre Axiom Space.

"Le prime tre missioni di Axiom Space sulla Iss includevano membri dell'equipaggio provenienti da Stati Uniti, Spagna, Israele, Canada, Arabia Saudita, Italia, Turchia e Svezia, con il supporto dell'Esa. Inoltre, lo scorso anno, Axiom Space ha firmato un protocollo d'intesa con l'Esa e l'Agenzia spaziale britannica per esplorare le future opportunità di volo spaziale umano" ha aggiunto ancora la società texana che "prevede di lanciare la sua quarta missione, Axiom Mission 4 (Ax-4), sulla Iss non prima di ottobre 2024 dal Kennedy Space Center della Nasa in Florida". (di Andreana d'Aquino)