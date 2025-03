Governo e società partecipate pubbliche, le nomine di primavera

Le società partecipate dallo Stato sono una componente essenziale per l’economia italiana. E il momento delle nomine è sempre un appuntamento cruciale, per le istituzioni controllanti, Mef e Cdp, e per l’intera politica. Considerando sia le società di primo livello, direttamente controllate dal Mef, che quelle di secondo livello, attraverso Cdp, Enel, Eni, FS, Leonardo, Poste, in ballo nella prossima primavera c’è il rinnovo di circa 90 Consigli di amministrazione, in cui siedono 400 persone. Il passaggio è significativo perché vanno a scadenza manager nominati nel 2022 dal governo Draghi. La tornata di primavera 2025 riguarderà i cda e i vertici di Snam, Italgas, Fincantieri, Autostrade tra le grandi società quotate, e poi agenzie governative come Invitalia, Sace, Simest, aziende industriali come Ansaldo Energia, Arexpo, Cdp Real State Sgr. Restando alle quotate, ci sono diversi segnali che lasciano pensare che si possa optare, nella maggior parte dei casi, per la continuità al vertice. Da considerare anche quanto già fatto dal governo Meloni nella prima tornata, nell’aprile-maggio 2023. All’Eni e alle Poste ha confermato i precedenti capi azienda, Claudio Descalzi e Matteo Del Fante, procedendo a nuove nomine in Enel, con Flavio Cattaneo, in Leonardo con Roberto Cingolani, e in Terna con Giuseppina Di Foggia, prima donna alla guida di una big di Stato. La scorsa estate Stefano Donnarumma ha preso le redini delle FS. Quanto ai vertici Cdp, dopo una serrata dialettica tra Mef e Palazzo Chigi, è arrivata la conferma sia del presidente, Giovanni Gorno Tempini, sia dell’ad, Dario Scannapieco.