Japan's Jan. New Auto Sales, Excluding Minivehicles:

02 febbraio 2026 | 06.46
Redazione Adnkronos
Japan Automobile Dealers Association Feb. 2 Yr/Yr Change Total 228,832 units Down 4.2 pct Over-2,000-c.c. Cars 130,318 Down 12.0 Smaller Cars 69,729 Up 1.7 Trucks 28,089 Up 30.4 Buses 696 - Unchanged -Brand- Daihatsu 2,188 Up 0.8 Honda 27,138 Down 4.5 Lexus 7,048 Up 12.0 Mazda 8,542 Down 12.4 Mitsubishi 3,846 Down 13.6 Nissan 19,318 Down 17.2 Subaru 6,259 Down 10.6 Suzuki 15,873 Up 25.4 Toyota 114,107 Down 4.0 Hino 2,623 Down 16.1 Isuzu 5,404 Up 1.1 Mitsubishi Fuso 2,597 Up 45.9 UD Trucks 870 Up 1.3 Other 13,019 Down 12.2 END [Copyright The Jiji Press, Ltd.]

