La Russia intensifica gli attacchi all'Ucraina, secondo le ultime news sulla guerra di oggi 2 febbraio 2024. Due francesi sono rimasti uccisi e altre tre persone sono state gravemente ferite in un raid russo su Beryslav, nei pressi di Kherson. Lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Prokoudine, secondo cui "volontari stranieri sono stati uccisi e feriti in un attacco nemico. L'esercito russo ha ucciso due cittadini francesi, altre tre persone sono state leggermente ferite".

La Francia ha confermato la morte dei due cooperanti. "Due operatori umanitari francesi sono stati uccisi in Ucraina da un attacco russo. Un atto vile e indegno", ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron, che rivolge poi un pensiero "ai loro cari e ai colleghi feriti. La mia solidarietà va a tutti i volontari che si impegnano ad aiutare le popolazioni".

In un post su X, il ministro degli Esteri Stephane Sejourné ha scritto: "La barbarie russe ha colpito dei civili in Ucraina. La Russia dovrà rispondere di questi crimini".

Attacco con droni su città natale di Zelensky

Blackout a Kryvyi Rih, città natale di Volodymyr Zelensky nel sudest dell'Ucraina. La Russia ha lanciato alle prime ore di oggi nuovi attacchi con droni, provocando l'interruzione di energia elettrica in questa città industriale dove decine di migliaia di persone e varie aziende sono senza luce a causa di danni a un impianto, come ha reso noto l'ucraina Ukrenerho.

In salvo tutti i minatori rimasti bloccati in due miniere. "Sono tutti in superficie i 113 minatori" che erano rimasti intrappolati a causa di un blackout, ha confermato via Telegram dal sindaco della città, Oleksandr Yuriyovych Vilkul, che ha ringraziato i soccorritori.

Secondo Ukrenerho, le conseguenze principali dell'attacco con droni si registrano nelle zone meridionali e centrali dell'Ucraina. I militari ucraini hanno affermato di aver abbattuto 11 dei 24 droni lanciati dalla Russia.