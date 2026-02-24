ニューヨークで吹雪、1963年以来の歴史的記録：4000万人以上が警戒態勢

猛烈な冬の嵐が北東部を襲っている：60万人以上が停電、数千便が欠航、4つの州で非常事態宣言

ニューヨークは雪に埋もれた、過去150年間で最悪の冬の嵐が米国北東部を襲っているためだ。国立気象局によると、ニューヨーク州アイズリップでは74センチ以上の雪が降り、1963年以来最高の記録となった。これまでの記録は2013年2月9日と10日だった。

ゾーラン・マムダニ市長は、ニューヨーク市の一部地域では積雪が48センチに達したと述べ、当局は、この嵐が市の歴史上最も激しい10の嵐の一つになる可能性があると警告した。

4000万人以上が警戒態勢

悪天候の規模は全体的に巨大で、4000万人以上が依然として冬の警報下にある。吹雪警報は東海岸沿いに960キロ以上にわたって広がっている。NBCは、北東部で60万人以上が停電していると報じている。全国で数千便が欠航しており、ニューヨーク地域の空港で最も大きな混乱が生じている。

ボストン・グローブ紙、店頭販売中止：「前例のない決定」

ボストン・グローブ紙は、雪が非常に激しいため、紙版の新聞を印刷することができないと発表した。同紙はこの決定を153年の歴史の中で「前例のない」ものと表現したが、北東部の嵐と激しい降雪が「新聞印刷所のスタッフが現在グローブ紙の印刷所があるトーントンに安全に到達するのを妨げた」という。

4つの州で非常事態宣言

ニュージャージー州とロングアイランドの一部地域では約60センチの雪が降った。ニュージャージー州、ロードアイランド州、ペンシルベニア州、コネチカット州は非常事態宣言を発令し、商用車の通行禁止と旅行制限を課した。ニューヨークとボストンを含むいくつかの学区は本日休校となった。