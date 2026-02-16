ガーディアン紙、「2025年にはウクライナの民間人犠牲者が26%増加」

2025年には、ウクライナにおける爆撃による民間人の犠牲者が26%増加した。この数字は、ロシアによる同国の都市やインフラへの攻撃が増加していることを反映している。ガーディアン紙が武装暴力行動（AOAV）を引用して報じたところによると、ウクライナでの暴力により2,248人の民間人が死亡し、12,493人が負傷した。犠牲者と事件の数は大幅に増加している。平均して、各攻撃で4.8人の民間人が死傷しており、これは2024年と比較して33%の増加である。最悪の攻撃は6月24日にドニプロで発生した。ロシアのミサイルが旅客列車、アパート、学校を攻撃し、21人が死亡、38人の子供を含む314人が負傷した。

AOAVのイアン・オーバートン事務局長は、このデータは「ウクライナが、多くの戦争で今や明らかになっている自制心の広範な崩壊を反映している」こと、そして戦争における均衡の尊重が「崩壊した」ことを示していると述べた。直接的な軍事的優位を得るために、民間人や民間インフラを過度に意図的に標的にすることは戦争犯罪であるが、専門家は、均衡の原則がガザ、スーダン、コンゴ、そしてウクライナを含む多くの紛争で破綻していると述べている。

「我々は長年にわたり、ホムスからアレッポ、マリウポリ、そしてガザへと、この侵食を目の当たりにしてきた。今、異なっているように見えるのは、責任者にその行動の責任を負わせることができる、機能するルールに基づいた国際秩序がもはや存在しないという感覚だ」とオーバートンは主張する。ミサイル攻撃とドローン攻撃は、2025年を通じてウクライナ全土でほぼ毎晩発生し、2026年まで続き、何百万人もの人々が電気、暖房、水へのアクセスを制限されるか、全く利用できない状態に置かれた。9月9日の夜には、合計805機のドローンと13発のミサイルがウクライナを標的にし、これは戦争中に記録された最大の空襲となった。