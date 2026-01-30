ワシントン・ポスト、政府が23か所のICEセンター用に大型倉庫を購入

トランプ政権は、米国少なくとも23か所で大型工業用倉庫の買収と転用を通じて、移民拘留センターのネットワークを大幅に拡大しており、地方自治体や住民の間で強い懸念を引き起こしている。ワシントン・ポスト紙が文書とインタビューを引用して報じたところによると、少なくとも8つの州に分散しているこれらの施設は、合計で最大8万人の収容が可能だという。今月だけでも、国土安全保障省（DHS）は2つの建物を取得した。1つはメリーランド州ウィリアムズポートで1億200万ドル、もう1つはアリゾナ州サプライズで7000万ドルだ。特定された敷地は、ほとんどが工業地帯に位置する倉庫で、空港や主要幹線道路の近くにあることが多い。

物流面および人道面での懸念も少なくない。ニュージャージー州では、転用予定の建物の1つが、すでに地域社会の利用限度に近い帯水層から水を汲み上げている。オクラホマシティでは、倉庫が小学校から近い場所に最大1,500人の被拘禁者を収容する可能性がある。ニューヨーク州では、現在ICEの標的となっている流通センターの元従業員が、極端な温度と不適切な換気システムを訴えている。少なくとも15の地域社会で、これらの計画を阻止しようとする抗議活動や公開集会がすでに開催されている。

大統領の強制送還加速という目標を支援するために考案されたこの計画は、「ハブ・アンド・スポーク」モデルに基づいており、一時的な仕分け施設と、移民が追放を待つ大規模なセンターで構成されている。DHSは収容能力を拡大するための新たな資金があることを確認したが、個々の物件についてはほとんど詳細を明らかにしていない。法務専門家や市民権団体は、工業用倉庫を連邦の拘留基準（衛生、水、安全要件を含む）に適合させることは、特に当局が想定する迅速な期間内では、複雑で費用がかかる可能性があると警告している。広範な地域住民の反対にもかかわらず、判例は、連邦政府の政策実施を妨げる場合、連邦政府が地方自治体の規制を乗り越える権限を持つことをしばしば認めてきた。