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フランス、リヨンでのクエンティン・デランク暴行事件で9人が逮捕

18 febbraio 2026 | 13.20
Redazione Adnkronos
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フランスでは昨日、リヨンで土曜日に発生した若者クエンティン・デランクへの暴行事件の捜査の一環として、合計9人が逮捕されました。このうち6人は暴行に関与した疑いがあり、残りの3人は逮捕時に現場にいましたが、現時点では関与していません。これはフランス・アンフォが報じたものです。

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フランス・アンテルでのインタビューで、リヨン検察は、ラ・フランス・アンソウミーズ（LFI）のラファエル・アルノー議員の議会補佐官であるジャック＝エリー・ファヴロが、一部の証人によって名前が挙げられた人物であり、イゼール県で逮捕された者の中に含まれていると明言しました。拘留中のファヴロは「すべての議会活動を停止した」とアルノーはXに書き込み、月曜日に「契約解除の手続きを開始した」と述べました。

今朝、フランス・アンフォに出演したフランス政府報道官モード・ブレジョンは、ラ・フランス・アンソウミーズに対し、LFIのラファエル・アルノー議員を「少なくとも一時的に」党グループから除外するよう強く求めました。

「政治指導者は冷静さ、平和、非暴力を呼びかけるべきだ」と、国民議会議長のヤエル・ブラウン＝ピヴェはTf1の「ラ・マティナル」で強調しました。ジャン＝リュック・メランションは「平和を促す言葉を発しない」と述べました。

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Francia Lione Pestaggio La France Insoumise Assemblea Nazionale
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